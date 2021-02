Torrione | lo stato di abbandono della ‘Commissione Alloggi’ FOTO

Leggi su anteprima24

Salerno – Via Guarna 6, nel cuore di, 'ospita' un complesso immobiliare nel più totale"da circa otto anni", spiega chi abita nelle vicinanze. Residenti preoccupati anche "per possibili incendi" che potrebbero "svilupparsi d'estate". Anni in cui quel luogo si è trasformato in rifugio: per senzatetto, per tossici e per disperati. Non di rado è anche area di 'smaltimento' di rifiuti da parte degli immancabili incivili. Sulla targa si leggeProvinciale assegnazione. Dietro al cancello chiuso con catena i rovi sono arrivati fin quasi al primo piano delle palazzine adiacenti.servizio realizzato e ceduto dalgrafo Guglielmo Gambar.