Torna la Champions League: le partite di martedì 16 febbraio e la diretta tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo una lunga pausa con la fine dei giorni, Torna la Champions League con le partite degli ottavi di finale della competizione europea per club più importante. Tutti a caccia del Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick, detentore del trofeo e fresco vincitore del leggendario sextuple. Sono rimaste soltanto sedici squadre nel panorama europeo e tre di questo lotto sono italiane: a difendere i colori tricolore, infatti, ci saranno Juventus, vincitrice del proprio raggruppamento, e Atalanta e Lazio arrivate dietro rispettivamente a Liverpool e Borussia Dortmund. Le prime sfide d’andata degli ottavi iniziano oggi, martedì 17 febbraio: a scendere in campo saranno Lipsia-Liverpool e Barcellona-Paris Saint-Germain. Champions League, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo una lunga pausa con la fine dei giorni,lacon ledegli ottavi di finale della competizione europea per club più importante. Tutti a caccia del Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick, detentore del trofeo e fresco vincitore del leggendario sextuple. Sono rimaste soltanto sedici squadre nel panorama europeo e tre di questo lotto sono italiane: a difendere i colori tricolore, infatti, ci saranno Juventus, vincitrice del proprio raggruppamento, e Atalanta e Lazio arrivate dietro rispettivamente a Liverpool e Borussia Dortmund. Le prime sfide d’andata degli ottavi iniziano oggi,17: a scendere in campo saranno Lipsia-Liverpool e Barcellona-Paris Saint-Germain., le ...

