Torino, Sanabria ancora positivo: l'attaccante è in isolamento da 19 giorni (Di martedì 16 febbraio 2021) Sanabria è ancora in isolamento dopo 19 giorni: il nuovo attaccante del Torino è risultato positivo al tampone ma scalpita per rientrare Non un ritorno da sogno quello di Tonny Sanabria in Italia, l'attaccante paraguayano è stato il colpo del mercato invernale del Torino, fortemente voluto da Nicola, che però non ha mai potuto schierarlo. Sanabria infatti a causa Covid-19, è sempre rimasto chiuso nella stanza d'albergo che lo ha ospitato fin dall'inizio della sua nuova avventura in Italia. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il tampone di ieri ha detto che il giocatore dopo 19 giorni di isolamento è ancora positivo.

