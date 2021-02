Tg Politico Parlamentare | edizione del 16 febbraio 2021

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) La variante inglese continua a minacciare l’Italia. Entro due settimane, temono gli esperti, sarà dominante nel nostro Paese. È già concentrata in Abruzzo, con oltre il 50% di prevalenza, e in Lombardia, dove si stima rappresenti il 30% dei positivi. Ma focolai sono presenti anche in Veneto, Puglia, Lazio, Campania, Umbria, Molise e Sicilia. Sul lockdown totale, nel frattempo, gli esperti si dividono. Secondo il microbiologo Andrea Crisanti “Ricciardi ha fatto benissimo a sollevare l’allarme”, mentre il virologo Fabrizio Pregliasco invita a velocizzare il piano vaccini in vista dell’estate. Un invito pressante a misure più rigorose arriva dall’infettivologo Massimo Galli, che denuncia l’invasione delle varianti nei reparti ospedalieri. PIANO VACCINI IN RITARDO, SINDACI IN PRESSING