Tempesta d'amore, anticipazioni 16 febbraio: l'ira di Robert

Il piano diabolico di Ariane per distruggere il Fürstenhof continuerà senza intoppi e, come annunciano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, martedì 16 febbraio, finirà per coinvolgere anche Werner e Robert che si ritroveranno l'uno contro l'altro. Il motivo del contendere sarà il licenziamento di Cornelia da parte del Saalfeld che provocherà l'ira del figlio. Robert, infatti, ha personalmente assunto la donna come nuova governante ed è legato a lei da un'antica amicizia che affonda le sue radici nel passato, quando erano entrambi due adolescenti. Werner, dal canto suo, ha giudicato del tutto sbagliate le misure messe in atto dalla Holler per mitigare gli effetti della vendita delle camere dell'hotel a basso costo ad opera di Ariane, che ha causato l'arrivo al Fürstenhof ...

