Tamponi? Quel flop al confine Lo schiaffo di Austria e Germania

Roberto Vivaldelli Code e disagi per tanti camionisti colti alla sprovvista: chi entra in Austria deve presentare un covid-test effettuato nelle 48 ore precedenti, mentre in Italia si entra liberamente. Un paradosso europeo Disagi e code al Brennero dopo che l'Austria ha imposto ai camionisti l'obbligo di un tampone negativo (molecolare o antigenico) non antecedente le 48 ore per poter accedere all'interno del territorio: una misura che ha colto di sorpresa centinaia di camionisti, con disagi alla circolazione e la formazione di una coda che ha raggiunto nella giornata di ieri anche i 40 chilometri tra Bressanone e Vipiteno. La cosa più grave, come peraltro è accaduto non di rado in passato, è che Vienna ha introdotto questa "limitazione" al confine con l'Italia in maniera del tutto unilaterale: questo vuol dire che la ...

