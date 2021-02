Tagli allo staff | chiuso l' archivio di Christie' s

mrmnft : @GHINODITACCO18 A non mutare sono queste Teste di C...TS !!! Con 100mila morti e una sanità allo sfascio grazie a 1… - vas_z_happenin : concordiamo che questo è uno dei tagli più brutti di harry ma allo stesso tempo è uno dei suoi migliori? - BroccoloGina : @sal593 @GenCar5 Infatti,aspetto il discorso programmatico alle camere prima di farmi una idea su Draghi. Ma è un f… - lospaziolino : @ildelfinogiulio Brunetta fece interventi alla #PA senza discriminanti, che ebbero esiti catastrofici ad esempio su… - FrancaMassi : @BimbiMeb @MarioScelzo1 Io a questo aggiungerei, per onestà, 'purtroppo abbiamo Giorgetti, ministro con portafoglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Tagli allo

Quotidiano.net

L’archivio storico londinese della casa d’aste Christie’s è uno scrigno di opere d’arte vendute e catalogate sin dal lontano 1766, ma è stato chiuso ai visitatori a causa di forti tagli al personale, ...Le prime immagini della McLaren per la stagione 2021 rimarcano come il passaggio ai propulsori Mercedes abbia comportato dei benefici in termini di potenza e di aerodinamica ...