zazoomblog : Superstrada 36 senza pace cominciano altri lavori: chiude la galleria del Monte Barro - #Superstrada #senza… - cescu : @la_stordita @Cobretti_80 A me capitato in superstrada dopo 15gg dall’acquisto e ho dovuto guardare la crepa allung… -

Ultime Notizie dalla rete : Superstrada senza

IL GIORNO

Lecco, 16 febbraio 2021 - Dopo l'ultimo fine settimana da incubo sulla36, con automobilisti che hanno impiegato 8 ore per tornare a casa dalla Valtellina anche a causa anche dei cantieri aperti e dei restringimenti di corsia, da Anas annunciano altri lavori .L'incidente La donna stava procedendo lungo la carreggiata nord dell'E45, in direzione Cesena, quando nell'attraversare uno dei pochi ponti non ancora rimessi a posto di quel tratto diil ...Dopo il disastro dell'ultimo fine settimana, sulla Milano-Lecco sono in programma altri cantieri Lecco, 16 febbraio 2021 - Dopo l'ultimo fine settimana da incubo sulla Superstrada 36, con automobilist ..."Datemi una maschera e vi dirò la verità", scriveva Oscar Wilde. Sotto alcuni punti di vista le liste civiche consentono una libertà di manovra impossibile nei partiti ...