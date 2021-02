“Sulle punte” è il nuovo singolo di Ormai (Di martedì 16 febbraio 2021) Fuori oggi, martedì 16 febbraio, “Sulle punte” (Canova Rec/Polydor/Universal Music Italia), il nuovo singolo di Ormai. Il brano prodotto da Ormai e Pietro Fichtner, gioca con l’abbinamento tra chitarre ambient e dream pop – accompagnate da un canto rotto, etereo – e le sonorità elettroniche, ascoltabili alla fine del brano. “Sulle punte’ è un brano su più strati – commenta Ormai – da una parte è uno spaccato di una relazione tra due adolescenti e dall’altro una storia di tossicodipendenza. Rappresenta la costante sensazione di perdita e di mancanza di controllo: ‘Stavo innaffiando i fiori ma fuori pioveva già” Il brano è estratto dal suo album “I Ragazzi Annegati”, un album da ascoltare quando fuori piove che vuole parlare di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Fuori oggi, martedì 16 febbraio, “” (Canova Rec/Polydor/Universal Music Italia), ildi. Il brano prodotto dae Pietro Fichtner, gioca con l’abbinamento tra chitarre ambient e dream pop – accompagnate da un canto rotto, etereo – e le sonorità elettroniche, ascoltabili alla fine del brano. “’ è un brano su più strati – commenta– da una parte è uno spaccato di una relazione tra due adolescenti e dall’altro una storia di tossicodipendenza. Rappresenta la costante sensazione di perdita e di mancanza di controllo: ‘Stavo innaffiando i fiori ma fuori pioveva già” Il brano è estratto dal suo album “I Ragazzi Annegati”, un album da ascoltare quando fuori piove che vuole parlare di ...

