“Suicidati come Enke” e il portiere dell’Arsenal Leno abbandona i social (Di martedì 16 febbraio 2021) Il portiere dell'Arsenal e della Germania Bernd Leno ha abbandonato i social dopo gli insulti ricevuti. “Ho avuto una esperienza negativa -ammette Leno- con i social network sia in Inghilterra che in Germania. Un follower mi ha scritto: "Fai come Enke". Un macabro messaggio è arrivato all'ex portiere del Bayer Leverkusen visto che l'estremo difensore Enke dell’Hannover si suicidò nel 2009 a causa di una forte depressione. Leno replica: “Ho capito che in rete c’è gente davvero stupida. Ecco perché non leggo i messaggi anche quando va tutto bene. Non ne ho bisogno. Non mi migliora la vita e mi fa perdere tempo. Ci sono così tante persone cattive che si nascondono dietro account anonimi o anche falsi. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 febbraio 2021) Ildell'Arsenal e della Germania Berndhato idopo gli insulti ricevuti. “Ho avuto una esperienza negativa -ammette- con inetwork sia in Inghilterra che in Germania. Un follower mi ha scritto: "Fai". Un macabro messaggio è arrivato all'exdel Bayer Leverkusen visto che l'estremo difensoredell’Hannover si suicidò nel 2009 a causa di una forte depressione.replica: “Ho capito che in rete c’è gente davvero stupida. Ecco perché non leggo i messaggi anche quando va tutto bene. Non ne ho bisogno. Non mi migliora la vita e mi fa perdere tempo. Ci sono così tante persone cattive che si nascondono dietro account anonimi o anche falsi. ...

