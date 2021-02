«Sui crediti deteriorati la Bce ha evitato lo scenario peggiore per le banche» (Di martedì 16 febbraio 2021) Elizabeth McCaul (BCe): «Non posso immaginare cosa sarebbe successo in questa crisi pandemica se l’Europa non avesse avuto il Meccanismo di vigilanza unico». Elizabeth McCaul, membro del consiglio di sorveglianza del MVU (Bce/Ssm) e responsabile dello Srep, resta fiduciosa: il 2021 è l’anno del ritorno alla crescita Leggi su ilsole24ore (Di martedì 16 febbraio 2021) Elizabeth McCaul (BCe): «Non posso immaginare cosa sarebbe successo in questa crisi pandemica se l’Europa non avesse avuto il Meccanismo di vigilanza unico». Elizabeth McCaul, membro del consiglio di sorveglianza del MVU (Bce/Ssm) e responsabile dello Srep, resta fiduciosa: il 2021 è l’anno del ritorno alla crescita

