Succo d’arancia | tra benefici e curiosità | quanto berlo?

Leggi su chenews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ildi arancia non è solo una bevanda gradevole ma ha anche importanti proprietà e. Siamo sicuri che faccia bene berla tutti i giorni? Stock AdobeLe arance sono un frutto invernali, le prime spuntano in autunno e possono essere reperibili fino a primavera. Esistono numerose varietà di arance nel mondo e tra le più comuni e conosciute abbiamo le arance Taracco, le arance Rosse e le Sanguinello, caratterizzate da una polpa rossa che ricorda, appunto, il sangue. Tra i frutti più apprezzati e utilizzate le arance hanno grandi possibilità di utilizzo: dalla spremuta ai dolci, fino alle insalate, riescono ad essere un ingrediente efficace e un valido alleato in cucina. LEGGI ANCHE>>>Acqua di cottura della pasta: guai a gettarla nel lavandino! LEGGI ANCHE>>>5 alimenti che uccido l’Eros, insospettabili nemici ...