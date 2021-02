Storica nevicata in Texas | il gelo dall’Artico blocca gli Usa Il video

(Di martedì 16 febbraio 2021)in, ilgli Usa Houston, 16 feb. (askanews) –in, nel sud degli Stati Uniti più avvezzo a battere record per le temperature troppo elevate che per tempeste di neve e freddo. E invece la capitale Houston, nelle immagini, si è svegliata imbiancata. Una ondata di maltempo con pochi precedenti, con aria gelida che arriva, che riguarda buona parte degli Stati Uniti e sta creando parecchi disagi in stati come ilpoco attrezzati ad affrontare ghiaccio e temperature rigide. Centinaia di voli sono stati cancellati e quasi 3 milioni di persone sono rimaste senza elettricità. Il governatore delGreg ...

Nulla a che vedere con la nevicata del 2014, che ammantò di bianco spiagge e città. A causa del forte vento di grecale sospesi i collegamenti con le isole. Molte cose sono cambiate nella politica mediorientale dall'ultima guerra di Gaza, ma le storie della gente, di qua e di là dai muri, fanno scoprire universi sconosciuti, nonostante la breve distanza.