Stop sci fino al 5 marzo | Bassino | “Sembra presa in giro”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Chiusura impianti sci? Mi fa male al cuore che le stazioni sciistiche non possano aprire dopo tutto quello che è stato questo anno difficile. Avevano detto di si, e ora no,un po’ unain, come se fosse la montagna il problema, quando in realtà basta vedersi attorno i centro delle città, è un vero peccato e mi dispiace”. Lo ha detto l’azzurra Marta, vincitrice della medaglia d’oro ex aequo nel gigante parallelo femminile ai mondiali di Cortina 2021, a Sky, sulla decisione di chiudere, causa covid, gli impianti delle stazioni sciistiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.