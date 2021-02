Stipendio, bonus 100 euro: proroga funzionalità rilevazione al 12 marzo (Di martedì 16 febbraio 2021) "La disponibilità della funzionalità di rilevazione è stata prorogata fino al 12/03/2021 alle ore 10:00", è l'avviso presente sul SIDI relativo alla rilevazione del bonus 100 euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) "La disponibilità delladiè statata fino al 12/03/2021 alle ore 10:00", è l'avviso presente sul SIDI relativo alladel100. L'articolo .

orizzontescuola : Stipendio, bonus 100 euro: proroga funzionalità rilevazione al 12 marzo - urania2906 : RT @Franco32656300: @AlvisiConci Molti di quelli che non hanno 'questa fortuna dello stipendio fisso' si chiamano evasori fiscali, hanno se… - Fusillide : RT @Franco32656300: @AlvisiConci Molti di quelli che non hanno 'questa fortuna dello stipendio fisso' si chiamano evasori fiscali, hanno se… - Franco32656300 : @AlvisiConci Molti di quelli che non hanno 'questa fortuna dello stipendio fisso' si chiamano evasori fiscali, hann… - ReatoFabio : @il_megamaiko @fabbricainter @pap1pap E Godin, Vidal, Sanchez hanno/avevano stipendi esorbitanti perché c’è il decr… -