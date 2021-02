Stella Rossa | Stojanovic | “Noi alla pari del Milan | non dobbiamo avere paura”

sportface2016 : Le parole dell'ex portiere Stevan #Stojanovic #UEL - PianetaMilan : #StellaRossa, #Stojanovic: 'Noi alla pari del @acmilan, non dobbiamo avere paura' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - lccatt : RT @MilanNewsit: Stella Rossa-Milan, il governo serbo respinge la richiesta dell’afflusso dei tifosi per il 30% della capienza dello stadio… - milanmagazine_ : EUROPA LEAGUE - La componente medico-sanitaria dell'unità di crisi della Serbia, si è detta contraria al pubblico i… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - La componente medico-sanitaria dell'unità di crisi della Serbia, si è detta contraria al pubblico in St… -

Ultime Notizie dalla rete : Stella Rossa

In Serbia la componente medico - sanitaria dell'unità di crisi per la lotta al Covid - 19 si è detta decisamente contraria alla presenza di pubblico alla partita di Europa League frae Milan, in programma giovedì a Belgrado. "Non possiamo consentire alcun tipo di assembramento, compresa la partita di giovedì, poichè negli ultimi giorni la situazione epidemiologica è ...Commenta per primo Il Milan si lecca le ferite , in attesa del potenziale riscatto: le sfide di giovedì in Europa League contro ladell'interista Dejan Stankovic e il derby di domenica contro l'Inter, balzata improvvisamente al primo posto in classifica a +1, saranno snodi cruciali della stagione dei rossoneri, per ...(ANSA) – BELGRADO, 16 FEB – In Serbia la componente medico-sanitaria dell’unità di crisi per la lotta al Covid-19 si è detta decisamente contraria alla presenza di pubblico alla partita di Europa Leag ...Il Milan si lecca le ferite, in attesa del potenziale riscatto: le sfide di giovedì in Europa League contro la Stella Rossa dell’interista Dejan Stankovic e il derby di domenica contro l’Inter, ...