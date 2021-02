Stefania Orlando, biondissima e bellissima ieri come oggi [FOTO] (Di martedì 16 febbraio 2021) Stefania Orlando è uno dei personaggi più amati del Grande Fratello Vip, ma quello che forse molti ignorano è che il suo nome ha conosciuto la fama già negli anni ’90. Con una bellezza senza tempo, la Orlando è una conduttrice che ha debuttato – come valletta – nel 1993 con il quiz “Sì o … L'articolo Stefania Orlando, biondissima e bellissima ieri come oggi FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 16 febbraio 2021)è uno dei personaggi più amati del Grande Fratello Vip, ma quello che forse molti ignorano è che il suo nome ha conosciuto la fama già negli anni ’90. Con una bellezza senza tempo, laè una conduttrice che ha debuttato –valletta – nel 1993 con il quiz “Sì o … L'articoloproviene da Velvet Gossip.

