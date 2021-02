Startup: Mise, pubblicato in Gu decreto che definisce modalità attuazione nuovo incentivo (Di martedì 16 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 febbraio 2021) su Notizie.it.

StartComNews : Startup e Pmi innovative, in Gazzetta Ufficiale i nuovi incentivi Mise - startzai : RT @MISE_GOV: #Startup e #PMI innovative, nuovo incentivo per gli #investimenti. #agevolazione fiscale è pari al 50% dell’investimento effe… - TV7Benevento : Startup: Mise, pubblicato in Gu decreto che definisce modalità attuazione nuovo incentivo... - IsaIppolito : RT @MISE_GOV: #Startup e #PMI innovative, nuovo incentivo per gli #investimenti. #agevolazione fiscale è pari al 50% dell’investimento effe… - GianGranero : RT @MISE_GOV: #Startup e #PMI innovative, nuovo incentivo per gli #investimenti. #agevolazione fiscale è pari al 50% dell’investimento effe… -