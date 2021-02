Star Citizen giocabile gratis fino al 25 Febbraio (Di martedì 16 febbraio 2021) Se avete voglia di dare un’occhiata ravvicinata a Star Citizen, vi farà sicuramente piacere che il titolo sarà giocabile gratis fino al 25 Febbraio Di Star Citizen è possibile dire tutto, ma quello che è sicuro è che si tratta di un progetto davvero unico nel suo genere. A partire dalla quantità enorme di denaro che è riuscito ad accumulare in seguito all’apertura del processo di crowdfounding, pur non avendo ancora anticipato la benchè minima finestra di lancio ufficiale, rimanendo ad oggi ancora nello stato, seppur giocabile, di pura e semplice versione alpha, nonostante siano passati anni dall’inizio del progetto. Una roadmap è stata diffusa non molto tempo fa, ma si tratta ancora di un qualcosa di estremamente vago e poco ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 febbraio 2021) Se avete voglia di dare un’occhiata ravvicinata a, vi farà sicuramente piacere che il titolo saràal 25Diè possibile dire tutto, ma quello che è sicuro è che si tratta di un progetto davvero unico nel suo genere. A partire dalla quantità enorme di denaro che è riuscito ad accumulare in seguito all’apertura del processo di crowdfounding, pur non avendo ancora anticipato la benchè minima finestra di lancio ufficiale, rimanendo ad oggi ancora nello stato, seppur, di pura e semplice versione alpha, nonostante siano passati anni dall’inizio del progetto. Una roadmap è stata diffusa non molto tempo fa, ma si tratta ancora di un qualcosa di estremamente vago e poco ...

leaks_star : RT @tuttoteKit: Star Citizen giocabile gratis fino al 25 Febbraio #AORUSPCIe40 #CloudImperiumGamesCorporation #StarCitizen #tuttotek https:… - tuttoteKit : Star Citizen giocabile gratis fino al 25 Febbraio #AORUSPCIe40 #CloudImperiumGamesCorporation #StarCitizen #tuttotek - GamingToday4 : Star Citizen è giocabile in maniera gratuita per 10 giorni - misteruplay2016 : Star Citizen è giocabile gratis per 10 giorni nel Free Fly Event - spaziogames : È la vostra occasione! #StarCitizen -