Star Citizen è giocabile gratis per 10 giorni nel Free Fly Event

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ottime notizie per tutti i fan in attesa di. A partire da ora potrete giocare gratuitamente per alcuniall'alpha del simulatore spaziale. Più precisamente, ilFlyè iniziato ieri e terminerà il 25 febbraio alle 00:59 italiane. Per godersi l'o è necessario registrare un account gratuito sul sito ufficiale del gioco e quindi inserire il codice "GETINTOTHEVERSE" su Robertsspaceindustries.com/promotions/February--Fly. Leggi altro...

Il protagonista di questa prova gratuita è, il titolo d'esplorazione spaziale che da ormai oltre cinque anni è sulla bocca di tutti gli appassionati delle tematiche spaziali. Per la ... Ottime notizie per tutti i fan in attesa di Star Citizen. A partire da ora potrete giocare gratuitamente per alcuni giorni all'alpha del simulatore spaziale. Più precisamente, il Free Fly Event è iniz ... L'occasione che stavate aspettando è qui, da oggi è possibile giocare gratuitamente a Star Citizen per un periodo limitato.