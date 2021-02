Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 16 febbraio

(Di martedì 16 febbraio 2021)martedì 16ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli. I Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo propongono il parallelo maschile e femminile. I Mondiali di biathlon a Pokljuka proseguono con l’individuale femminile, si disputa anche una gara di snowboardcross a Reiteralm valida per la Coppa del Mondo. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato,gli, il palinsesto tv edelle gare degliin programmamartedì 16. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OAper quanto riguarda lo sci alpino e il biathlon. PROGRAMMA...

Gazzetta_it : Mondiali Cortina, combinata femminile: oro Shiffrin, fuori la Brignone - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - sportface2016 : #Pattinaggio, Davide #Ghiotto sfiora l'impresa per meno di tre secondi ai Mondiali su Singole Distanze di Heerenveen - profluigimarino : @cortina2021 @cortinadolomiti @grupposandonato @federazione_sport_invernali @fisi_comitato_alpi_centrali @fisalpine… - SportDailyITA : Cortina 2021: Combinata a Shiffrin e Schwarz -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Invernali

OA Sport

Naturalmente le gare si sono svolte nel rigido rispetto del protocollo anticovid - 19 della Federazione Italiana, con accesso ai campi di gara solo per gli atleti, i tecnici e gli ......la seconda prova regionale dei campionati di lanci lunghi. Al femminile, buona prestazione della polesana Tarè Miriam Bergamo, seconda nel martello con 39.98 metri. Ma Assindustria...I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia hanno presentato oggi una richiesta per risarcire i comprensori sciistici ...Dopo l’annuncio di ieri, domenica 14 febbraio, che ha fermato nuovamente lo sci fino al 5 marzo, anche la riapertura del Mottolino di Livigno, fissata per oggi, è stata ovviamente bloccata. Sci fermo, ...