Spettacolare eruzione dell' Etna | pioggia di cenere sulla provincia di Catania

(Di martedì 16 febbraio 2021) Unaè in corso sull’con una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l’emissione di una alta nube dilavica che si disperde verso sud. Dalla stessa ‘bocca’ emerge un trabocco lavico che ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo la parete occidentalea valle del Bove. L’unità di crisi’aeroporto disi riunirà alle 18.15 per valutare la situazione. Su gran partediè in corso unadi, ma anche di pietre grandi circa un centimetro

Una eruzione e' in corso sull' Etna a partire dalle ore 17:09 di questo pomeriggio. L'attività eruttiva dal cratere di Sud - Est è in corso da settimane e si è intensificata in un violento ...