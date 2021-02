Spettacolare eruzione dell’Etna Nube di cenere lavica e pioggia di lapilli Chiuso l’aeroporto di Catania

(Di martedì 16 febbraio 2021) Unaè in corso, da questo pomeriggio, sull’Etna con una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l’emissione di una altadiche si disperde verso sud (come mostra la foto di Mario Bevacqua). Dalla stessa ‘bocca’ emerge un trabocco lavico che ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo la parete occidentale della valle del Bove. L’unità di crisi deldisi riunirà questa sera per valutare la situazione. L’incremento dell’attività esplosiva è stato registrato dall’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a partire dalle 16.10 di oggi. Il fenomeno si poi evoluto in fontana di lava con la formazione di una ...

L'aeroporto internazionale di Catania ha sospeso la propria operatività per l'emergenza cenere lavica legata alla eruzione in corso sull'Etna. lo ha deciso l'unità di crisi dello scalo.