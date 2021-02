Spettacolare eruzione dell' Etna | boati e cenere su Catania Chiuso l' aeroporto FOTO

Agenzia_Ansa : Spettacolare eruzione dell'Etna, dal vulcano si è alzata un'alta colonna di fumo. Forte attività esplosiva dal cra… - MediasetTgcom24 : Etna, il 'ruggito' del vulcano: eruzione spettacolare e alta colonna di fumo #Etna - rtl1025 : ?? Una spettacolare eruzione è in corso sull'#Etna con una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l'emis… - EugenioCardi : RT @Corriere: Etna: eruzione spettacolare, boati e pioggia di piccole pietre su Catania - micerco : RT @Corriere: Etna: eruzione spettacolare, boati e pioggia di piccole pietre su Catania -

Intensa attività esplosiva sull'Etna: lunga ed imponente colonna di fumo e fontana di lava. Dal pomeriggio di oggi si susseguono boati molto forti, vi è un deciso incrementarsi dell'attività eruttiva. ...L'Etna si è scatenato con una. Le immagini verso le 18 hanno iniziatio a circiolare sui social. Sul vulcano si vede una forte attività esplosiva dal cratere di Sud - est e l'emissione di una alta nube di ...Spettacolare eruzione di lava e fumo questo pomeriggio dal cratere sud est dell'Etna e lungo la parete occidentale della Valle del Bove dove il fronte lavico ha raggiunto la quota di duemila metri.