Spazio, il PoliMi si candida per ospitare l'incubatore Esa (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - Milano e la Lombardia si candidano a ospitare il secondo Centro di incubazione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA BIC) in Italia, dopo quello realizzato nel 2005 nel Lazio, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - Milano e la Lombardia sino ail secondo Centro di incubazione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA BIC) in Italia, dopo quello realizzato nel 2005 nel Lazio, ...

Per questo il Politecnico di Milano e Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi , hanno firmato un accordo per sostemere la candidatura di PoliMi a ...

... Regione Lombardia è pronta a sostenerla con il cofinanziamento delle startup del settore che vi troveranno spazio. Per questo ha deciso di firmare un accordo con il PoliMi. "Grazie al nostro ...

L'obiettivo, grazie all'accordo con Regione Lombardia, è portare in Bovisa il secondo Centro di incubazione dell'Agenzia Spaziale Europea, dopo quello del Lazio ...

Vai a ANSA.it Vai a ANSA.it • + (ANSA) - MILANO, 16 FEB - Il Politecnico di Milano si candida ad ospitare, nel distretto innovazione di Bovisa, un centro di incubazione (ESA BIC) dell'Agenzia Spaziale ...

