Spagna, arrestato il rapper Hasel barricato all'università di Lleida (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato condannato per incitazione al terrorismo e oltraggio alla corona. Un manifesto di solidarietà è stato firmato da 200 personalità del mondo della cultura, da Almodóvar a Bardem e Trueba Leggi su lastampa (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato condannato per incitazione al terrorismo e oltraggio alla corona. Un manifesto di solidarietà è stato firmato da 200 personalità del mondo della cultura, da Almodóvar a Bardem e Trueba

Tg3web : Un'altra notte di proteste e scontri a Barcellona e in altre città della Spagna. I manifestanti chiedono la liberaz… - tg2rai : Il caso #Hasel scuote la #Spagna. Il rapper catalano è stato arrestato per ingiurie alla corona. In molti sono sces… - Agenzia_Ansa : La polizia ha arrestato nel nordest della Spagna il rapper Pablo Hasel, condannato a nove mesi di reclusione per tw… - mad_musika : RT @Tg3web: Un'altra notte di proteste e scontri a Barcellona e in altre città della Spagna. I manifestanti chiedono la liberazione del rap… - Cesare6677 : RT @Tg3web: Un'altra notte di proteste e scontri a Barcellona e in altre città della Spagna. I manifestanti chiedono la liberazione del rap… -