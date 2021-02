Spagna, arrestato il rapper Hasel barricato all'università di Lleida (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato condannato per incitazione al terrorismo e oltraggio alla corona. Un manifesto di solidarietà è stato firmato da 200 personalità del mondo della cultura, da Almodóvar a Bardem e Trueba Leggi su lastampa (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato condannato per incitazione al terrorismo e oltraggio alla corona. Un manifesto di solidarietà è stato firmato da 200 personalità del mondo della cultura, da Almodóvar a Bardem e Trueba

tg2rai : Il caso #Hasel scuote la #Spagna. Il rapper catalano è stato arrestato per ingiurie alla corona. In molti sono sces… - Agenzia_Ansa : La polizia ha arrestato nel nordest della Spagna il rapper Pablo Hasel, condannato a nove mesi di reclusione per tw… - Corriere : Arrestato il rapper Hasel Aveva definito Juan Carlos un boss della mafia - Mercedes_N_S : RT @tg2rai: Il caso #Hasel scuote la #Spagna. Il rapper catalano è stato arrestato per ingiurie alla corona. In molti sono scesi in strada… - soniap1975 : RT @formichenews: Il caso del rapper Hasél arrestato in Spagna dovrebbe preoccupare tutta l’Europa. L'articolo di @rssmiranda ??https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna arrestato Intercettati altri due pacchi di droga, scattano due arresti ...online - da parte di giovani - settimanalmente ormai riescono ad intercettare pacchi di stupefacenti che dalla Spagna arrivano, con corriere, nell'Agrigentino e non solo. A Licata è stato arrestato ...

Droga: traffici 3.0, altri due arresti nell'agrigentino I carabinieri di Agrigento hanno intercettato altri due pacchi di hashish provenienti da Barcellona, in Spagna e hanno arrestato due giovani fra Licata e Naro (Ag). Si tratta di un trentenne e di un ventunenne che avevano comprato la droga online e che - stando all'accusa - se la sono fatti recapitare ...

Spagna: altri 16 arresti dopo proteste per arresto rapper

Spagna, quarta notte di proteste per l'arresto di un rapper: scontri e feriti Proseguono senza sosta le proteste in Spagna in seguito all'arresto del rapper Pablo Hasél. Altri feriti e arresti nelle grandi città ...

