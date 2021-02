Spagna, arrestato il rapper che si era barricato all'università (Di martedì 16 febbraio 2021) Decine di poliziotti spagnoli hanno fatto irruzione nell'università di Lleida, nel nordovest della Spagna, dove il rapper Pablo Hasel si era barricato insieme a decine di suoi fan per protestare ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Decine di poliziotti spagnoli hanno fatto irruzione nell'di Lleida, nel nordovest della, dove ilPablo Hasel si erainsieme a decine di suoi fan per protestare ...

Agenzia_Ansa : La polizia ha arrestato nel nordest della Spagna il rapper Pablo Hasel, condannato a nove mesi di reclusione per tw… - Internazionale : • Arrestato il rapper Pablo Hasel in Spagna • La giunta militare birmana blocca internet per la seconda notte cons… - amazing__sea : No non siamo in Asia ma in Spagna - Anna45506131 : RT @franolivo2: È stato arrestato stamattina il rapper Pablo Hasél, condannato per gli insulti al re. Pochi giorni fa @LaStampa avevamo rac… - AntifaNovara : -