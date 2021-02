Spagna, arrestato il rapper catalano Pablo Hasel per apologia di terrorismo (video) (Di martedì 16 febbraio 2021) Decine di poliziotti spagnoli hanno fatto irruzione nell’università di Lleida, nel nordovest della Spagna, per arrestare il rapper Pablo Hasel. Hasel si era barricato nell’università per sfuggire all’arresto Hasel si era barricato insieme a decine di suoi fan per protestare contro la condanna al carcere emessa nei suoi confronti e difendere la libertà di espressione. I testi delle sue canzoni, infatti, sono sotto accusa. Si imputa ad Hasel di avere fatto apologia di terrorismo e di avere oltraggiato la monarchia. Venerdì avrebbe dovuto consegnarsi alla giustizia per scontare una condanna a nove anni di carcere. Il rapper al momento dell’arresto ha salutato col pugno chiuso e ha gridato: “Morte allo Stato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Decine di poliziotti spagnoli hanno fatto irruzione nell’università di Lleida, nel nordovest della, per arrestare ilsi era barricato nell’università per sfuggire all’arrestosi era barricato insieme a decine di suoi fan per protestare contro la condanna al carcere emessa nei suoi confronti e difendere la libertà di espressione. I testi delle sue canzoni, infatti, sono sotto accusa. Si imputa addi avere fattodie di avere oltraggiato la monarchia. Venerdì avrebbe dovuto consegnarsi alla giustizia per scontare una condanna a nove anni di carcere. Ilal momento dell’arresto ha salutato col pugno chiuso e ha gridato: “Morte allo Stato ...

