South African Airways, tranche di aiuti da governo per pagamenti fine rapporto dipendenti (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – South African Airways (SAA), la compagnia aerea di bandiera di proprietà dello stato del Sudafrica, ha ricevuto altri 5 miliardi di rand (circa 285 milioni di euro) dal Dipartimento delle Imprese Pubbliche per completare i pagamenti di fine rapporto che fanno parte del suo piano di salvataggio, secondo quanto reso noto dagli amministratori fallimentari. La pandemia ha definitivamente affosato la compagnia aerea, i cui aerei non sono più tornati a volare. SAA era in crisi da un decennio e nel dicembre 2019 il governo sudafricano aveva deciso di intervenire direttamente nel salvataggio della compagnia, facendola aderire a una procedura di "business rescue", equivalente a quelle che negli Stati Uniti prende il nome di Chapter 11.

