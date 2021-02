Sossio Aruta playboy nel negozio di Federico Fashion Style: cosa vedremo domani a Il Salone delle meraviglie (Di martedì 16 febbraio 2021) Martedì 16 febbraio nuovo appuntamento con Federico Fashion Style e il suo Salone delle meraviglie, il programma in onda si Real Time e prodotto da Pesci Combattenti. LEGGI ANCHE: — La moglie di Federico Fashion Style, con sua figlia, apre un negozio online: quanto costano gli abiti in vendita Tra i protagonisti di puntata ci sarà Sossio Aruta che con il suo fascino da playboy farà impazzire tutte le clienti del Salone. È quanto emerge guardando i video delle anticipazioni. Appena The Lion King si è seduto sulla poltrona nel Salone di Federico, è stato accerchiato dalle collaboratrici di ... Leggi su funweek (Di martedì 16 febbraio 2021) Martedì 16 febbraio nuovo appuntamento cone il suo, il programma in onda si Real Time e prodotto da Pesci Combattenti. LEGGI ANCHE: — La moglie di, con sua figlia, apre unonline: quanto costano gli abiti in vendita Tra i protagonisti di puntata ci saràche con il suo fascino dafarà impazzire tutte le clienti del. È quanto emerge guardando i videoanticipazioni. Appena The Lion King si è seduto sulla poltrona neldi, è stato accerchiato dalle collaboratrici di ...

