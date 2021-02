“Sono tornato da Londra in Calabria per riaprire l’azienda agricola di famiglia. Coltivo patate e allevo mucche, il mio sogno è qui” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Trovare un lavoro qui in Calabria non è semplice. Dopo la laurea ho deciso di fare le valigie e andare a Londra. Sono tornato per riaprire l’azienda agricola di famiglia ormai chiusa da 30 anni”. A quasi 1300 metri d’altitudine spicca il sorriso di Lorenzo Pupo, 28 anni, calabrese, felice di essere dov’è. “Molti mi dicevano di lasciar perdere. Ma io Sono ancora qua”. Con una laurea in tasca in Scienze Turistiche dal 2014 Lorenzo, qualche anno fa, ha provato a trovare lavoro nella sua Regione. Sforzi andati a vuoto che lo hanno spinto a partire per il Regno Unito, in cui era già emigrato suo fratello, dove ha iniziato a fare esperienza negli alberghi di Londra e Manchester. “Per i miei genitori la decisione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) “Trovare un lavoro qui innon è semplice. Dopo la laurea ho deciso di fare le valigie e andare aperdiormai chiusa da 30 anni”. A quasi 1300 metri d’altitudine spicca il sorriso di Lorenzo Pupo, 28 anni, calabrese, felice di essere dov’è. “Molti mi dicevano di lasciar perdere. Ma ioancora qua”. Con una laurea in tasca in Scienze Turistiche dal 2014 Lorenzo, qualche anno fa, ha provato a trovare lavoro nella sua Regione. Sforzi andati a vuoto che lo hanno spinto a partire per il Regno Unito, in cui era già emigrato suo fratello, dove ha iniziato a fare esperienza negli alberghi die Manchester. “Per i miei genitori la decisione di ...

