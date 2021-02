«Sono tenuta in ostaggio da mio padre»: la testimonianza di Latifa, principessa degli Emirati Arabi – Il video (Di martedì 16 febbraio 2021) «Non so se sopravviverò a tutto questo, è come in una prigione». Lo ha dichiarato in una serie di video-appelli la principessa Latifa Al Maktoum, figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti. La ragazza aveva tentato di fuggire nel 2018 e il padre ha deciso di rinchiuderla nella villa di famiglia. Da qui la giovane fa sapere di «essere preoccupata per la sua vita». «Faccio il video dal bagno perché è l’unica stanza che posso chiudere a chiave», ha raccontato in una serie di clip pubblicate dalla Bbc, «Non posso uscire neanche a prendere una boccata d’aria fresca: Sono sorvegliata da poliziotti tutto il giorno»· https://t.co/QVUrIURszw— BBC Breaking News ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) «Non so se sopravviverò a tutto questo, è come in una prigione». Lo ha dichiarato in una serie di-appelli laAl Maktoum, figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai e vicepresidenteUniti. La ragazza aveva tentato di fuggire nel 2018 e ilha deciso di rinchiuderla nella villa di famiglia. Da qui la giovane fa sapere di «essere preoccupata per la sua vita». «Faccio ildal bagno perché è l’unica stanza che posso chiudere a chiave», ha raccontato in una serie di clip pubblicate dalla Bbc, «Non posso uscire neanche a prendere una boccata d’aria fresca:sorvegliata da poliziotti tutto il giorno»· https://t.co/QVUrIURszw— BBC Breaking News ...

