Sondaggi politici elettorali | ultimi dati oggi 16 2 | Draghi ok | scendono PD e Lega

(Di martedì 16 febbraio 2021) Come di consueto anche questa settimana andiamo ad analizzare irilasciati dal TG di La 7 di Enrico Mentana e condotti dall’agenzia SWG. Oltre ad analizzare le normali intenzioni di voto partito per partito, andremo anche a vedere come gli elettori hanno considerato il sostegno al Governoda parte di PD,, M5S e Forza Italia.16 febbraio 2021: Giù, PD e M5S Partiamo dal gradimento dei singoli partiti, in questidi16 febbraio, con l’arrivo della nuova coalizione di Governo vediamo che tutti i principali partiti perdono qualcosa rispetto alla settimana scorsa, ma non ...

Adnkronos

Alla vigilia del voto di fiducia al Senato per il nuovo governo Draghi, irivelano un quadro particolare. La coalizione di Centrodestra perde punti, così come Pd e M5S. Sale Forza Italia di Silvio Berlusconi di mezzo punto. Italia Viva di Renzi rimane ...Essendo un partito grande nei, ma piccolo nei numeri parlamentari, può permettersi di ... 'I nostri avversarihanno la facilità a giocare in uno schema in cui loro si presentano come ...Una petizione on-line che sta circolando tra la base M5s e che porta la firma di una settantina di iscritti e parlamentari chiede una nuova consultazione sull'appoggio al governo. Il documento richied ...L’ex presidente della Bce risulta accreditato del 65% dei consensi: solo Mario Monti col 71% ne aveva di più, per poi cedere rapidamente ...