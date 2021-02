Sondaggi, dopo il giuramento dei ministri tutti in calo tranne i piccoli: Fi, Calenda e Leu. Il 63% degli elettori M5s è per il Sì a Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Effetto Draghi sulla politica italiana. Secondo l’ultimo Sondaggio condotto da Swg per La7, trasmesso in tv il 15 febbraio, dopo il giuramento del nuovo governo tutti i principali partiti italiani registrano un calo dei consensi. Guadagnano terreno solo i “piccoli”: Forza Italia arriva al 6,9% (+0,5), Azione di Carlo Calenda è data al 4,3 (+0,3), mentre +Europa ora è al 2,1% e i Verdi segnano un +0,1. Cresce anche Liberi e uguali, di nuovo a quota 4% (in aumento di 0,3 punti rispetto alla settimana precedente), nonostante al suo interno sia spaccato in due: l’anima che afferisce a Mdp è infatti schierata con l’ex capo della Bce, mentre Sinistra italiana è per il No. Non guadagna niente dalla soluzione alla crisi, invece, Italia viva di Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Effettosulla politica italiana. Secondo l’ultimoo condotto da Swg per La7, trasmesso in tv il 15 febbraio,ildel nuovo governoi principali partiti italiani registrano undei consensi. Guadagnano terreno solo i “”: Forza Italia arriva al 6,9% (+0,5), Azione di Carloè data al 4,3 (+0,3), mentre +Europa ora è al 2,1% e i Verdi segnano un +0,1. Cresce anche Liberi e uguali, di nuovo a quota 4% (in aumento di 0,3 punti rispetto alla settimana precedente), nonostante al suo interno sia spaccato in due: l’anima che afferisce a Mdp è infatti schierata con l’ex capo della Bce, mentre Sinistra italiana è per il No. Non guadagna niente dalla soluzione alla crisi, invece, Italia viva di Matteo ...

