Soleil Sorge si scaglia contro Rosalinda Cannavò e tira in ballo Luca Onestini (Di martedì 16 febbraio 2021) Soleil Sorge è tornata a far sentire la sua voce in merito alle dinamiche nate nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e ha fatto un audace paragone tra lei e Rosalinda Cannavò, che attualmente si è lasciata andare iniziando una storia con Andrea Zenga nonostante fuori dalla Casa di Cinecittà fosse fidanzata con Giuliano Condorelli (che si è fatto sentire solo tramite avvocato, intimando ai protagonisti del reality show di non nominarlo mai più). Soleil ha fatto notare come Rosalinda, che ha “iniziato la sua quarta storia (con Zenga, ndr) mentre era fidanzata da quattordici anni con Giuliano”, viene osannata da Alfonso Signorini e dagli opinionisti, mentre lei, che aveva lasciato “lo sfigato con cui stava da quattro mesi (Luca Onestini, ndr)” con una ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 febbraio 2021)è tornata a far sentire la sua voce in merito alle dinamiche nate nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e ha fatto un audace paragone tra lei e, che attualmente si è lasciata andare iniziando una storia con Andrea Zenga nonostante fuori dalla Casa di Cinecittà fosse fidanzata con Giuliano Condorelli (che si è fatto sentire solo tramite avvocato, intimando ai protagonisti del reality show di non nominarlo mai più).ha fatto notare come, che ha “iniziato la sua quarta storia (con Zenga, ndr) mentre era fidanzata da quattordici anni con Giuliano”, viene osannata da Alfonso Signorini e dagli opinionisti, mentre lei, che aveva lasciato “lo sfigato con cui stava da quattro mesi (, ndr)” con una ...

Fuoridime1 : @Soleil_stasi Un minuto di silenzio per Soleil Sorge (chi?) che attacca gente a caso per avere un momento di visibi… - laauryyiiii : @zorzi_gaia Ma solo io pensavo che Soleil stasi e Soleil sorge fossero due persone diverse ??? - _neardeath : @eliscrivecose JayZ ne devi far scoppiare di fegati prima di poterti paragonare a Soleil Anastasia Sorgè - nocchi_rita : RT @comedicoioo: @Soleil_stasi Immagina essere soleil sorge e pensare che elisabetta gregoraci si ispiri a te - _gemmona_ : E anche oggi Soleil Anastasia Sorge stan account, nessuno asfalta come lei punto -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge Iconize pubblica una foto con Tommaso Zorzi ma la rimuove subito: ecco il post cancellato

Spread the love Iconize , influencer di 29 anni, negli ultimi mesi è stato travolto dalla bufera dopo aver raccontato di aver subito un'aggressione omofoba. Soleil Sorge, sua ex amica, l'aveva smascherato sottolineando come in realtà l'influencer si fosse colpito da solo con un surgelato. Dopo giorni di conferme e smentite, Marco (Iconize) ha deciso di ...

Andrea Iannone frequenta la figlia di Umberto Tozzi?

La scorsa estate il 31enne stato accostato ad altre due bellezze italiane come Cristina Buccino e l'ex naufraga Soleil Sorge. Al momento Iannone sta scontando i quattro anni di squalifica per doping.

Uomini e Donne: Soleil Sorge attacca nuovamente Luca Onestini DailyNews 24 Uomini e Donne: Soleil Sorge attacca nuovamente Luca Onestini

Soleil Sorge e Luca Onestini si sono conosciuti qualche anno fa a Uomini e Donne. All'epoca lei fu la scelta di Luca e la loro storia è durata tra alti e ...

Luca Onestini, Soleil lo attacca pesantemente (di nuovo): che errore!

Ci risiamo: Soleil Sorge è tornata ad attaccare pesantemente Luca Onestini, con il quale uscì da Uomini e Donne nel 2017. La storia durò pochi mesi e naufragò in mondovisione, quando il bolognese stav ...

Spread the love Iconize , influencer di 29 anni, negli ultimi mesi è stato travolto dalla bufera dopo aver raccontato di aver subito un'aggressione omofoba., sua ex amica, l'aveva smascherato sottolineando come in realtà l'influencer si fosse colpito da solo con un surgelato. Dopo giorni di conferme e smentite, Marco (Iconize) ha deciso di ...La scorsa estate il 31enne stato accostato ad altre due bellezze italiane come Cristina Buccino e l'ex naufraga. Al momento Iannone sta scontando i quattro anni di squalifica per doping.Soleil Sorge e Luca Onestini si sono conosciuti qualche anno fa a Uomini e Donne. All'epoca lei fu la scelta di Luca e la loro storia è durata tra alti e ...Ci risiamo: Soleil Sorge è tornata ad attaccare pesantemente Luca Onestini, con il quale uscì da Uomini e Donne nel 2017. La storia durò pochi mesi e naufragò in mondovisione, quando il bolognese stav ...