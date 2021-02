Soleil Sorge si leva qualche sassolino dalla scarpa e punge Rosalinda Cannavò

Leggi su chedonna

(Di martedì 16 febbraio 2021)su Twitter non si è di certo risparmiata,ndosindoe il suo flirt con Andrea Zenga.è nota al pubblico del piccolo schermo, oltre che per la sua esperienza a Uomini e Donne, anche per essere una delle opinioniste piùnti di Barbara d’Urso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it