Soleil Sorge provoca Rosalinda Cannavò sul rapporto con Andrea Zenga

(Di martedì 16 febbraio 2021)è una fedele telespettatrice del Grande Fratello Vip ed è rimasta piuttosto stupita da una delle storyline più importanti che negli ultimi giorni si è sviluppata all’interno della casa. Ci riferiamo alla liaison tra l’ex Adua Del Vesco tornataed; dopo settimane di sguardi fugaci, carezze rubate e languidi corteggiamenti a distanza, l’attrice ed il figlio di Waltersono più intimi che mai, soprattutto dopo la puntata di ieri sera nella quale Alfonso Signorini ha informato i vipponi che Giuliano Condorelli, l’attuale di lei fidanzato (anche se tale status è a questo punto in bilico), ha diffidato il programma a parlare di lui. A notte inoltrata,edsi sono baciati ...

zazoomblog : Soleil Sorge punge Rosalinda Cannavò e poi litiga con Gaia Zorzi - #Soleil #Sorge #punge #Rosalinda - StraNotizie : Soleil Sorge punge Rosalinda Cannavò e poi litiga con Gaia Zorzi - chavarzabalus__ : RT @Fuoridime1: @Soleil_stasi Un minuto di silenzio per Soleil Sorge (chi?) che attacca gente a caso per avere un momento di visibilità. Q… - BITCHYFit : Soleil Sorge punge Rosalinda Cannavò e poi litiga con Gaia Zorzi - HSilviaconsta : @zorzi_gaia Ma la cosa bella è che se lo dice da sola!Livello di convinzione soleil sorge -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

ha commentato via Twitter la nuova relazione che Rosalinda Cannavò ha intrapreso con Andrea Zenga ironizzando su quando, a settembre, l'attrice entrò nella casa del Grande Fratello Vip ...Tommaso Zorzi, sua sorella attaccata da: 'La finale ti ha dato alla testa?' Ieri seraha scritto un post su twitter ironizzando sul look di Elisabetta Gregoraci. Post però che ha fatto storcere il naso alla sorella ...A poche settimane dalla finale di questo Grande Fratello Vip, le polemiche impazzano non solo all'interno della casa più spiata d'Italia ma anche all'esterno e soprattutto sui social. L'ultimo "scontr ...Soleil Sorge discute su Twitter con Gaia Zorzi che la asfalta: “Se cerchi ospitate da Barbara d’Urso hai sbagliato persona”.