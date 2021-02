Soleil Sorge discute con Gaia Zorzi che la asfalta: “Se cerchi ospitate dalla d’Urso hai sbagliato persona” (Di martedì 16 febbraio 2021) Soleil Sorge commenta il GF Vip e le sue dinamiche e scatena l’inferno sui social. Nella serata di ieri l’influencer non ha potuto fare a meno di commentare le vicende relative a Rosalinda Cannavò, diffidata dall’ormai ex fidanzato Giuliano Condorelli e sempre più vicina ad Andrea Zenga con il quale nella notte è scattato il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 febbraio 2021)commenta il GF Vip e le sue dinamiche e scatena l’inferno sui social. Nella serata di ieri l’influencer non ha potuto fare a meno di commentare le vicende relative a Rosalinda Cannavò, diffidata dall’ormai ex fidanzato Giuliano Condorelli e sempre più vicina ad Andrea Zenga con il quale nella notte è scattato il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Soleil, lite con Gaia Zorzi che la asfalta: “Se cerchi ospitate dalla d’Urso...” #gfvip #tzvip - chiamami_queen : Soleil Sorge antagonista di questo gf da quando ha sputtanato Iconize #tzvip - Fuoridime1 : @Soleil_stasi Un minuto di silenzio per Soleil Sorge (chi?) che attacca gente a caso per avere un momento di visibi… - laauryyiiii : @zorzi_gaia Ma solo io pensavo che Soleil stasi e Soleil sorge fossero due persone diverse ??? - _neardeath : @eliscrivecose JayZ ne devi far scoppiare di fegati prima di poterti paragonare a Soleil Anastasia Sorgè -