Soleil Sorge critica Rosalinda e lancia una frecciatina a Luca Onestini (Di martedì 16 febbraio 2021) Le parole di Soleil Sorge Ancora una volta a tornare al centro dell’attenzione mediatica è Soleil Sorge. Come sappiamo da sempre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si risparmia mai, e in ogni occasione ne approfitta per dire la sua opinione. In queste ore così l’influencer è intervenuta sui social per fare una critica L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 16 febbraio 2021) Le parole diAncora una volta a tornare al centro dell’attenzione mediatica è. Come sappiamo da sempre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si risparmia mai, e in ogni occasione ne approfitta per dire la sua opinione. In queste ore così l’influencer è intervenuta sui social per fare unaL'articolo proviene da Novella 2000.

Katsfire_ : RT @comedicoioo: @Soleil_stasi Immagina essere soleil sorge e pensare che elisabetta gregoraci si ispiri a te - Novella_2000 : Soleil Sorge critica Rosalinda e lancia una frecciatina a Luca Onestini - fottesega_ : Non sapevo che questa acconciatura fosse stata inventata da una certa Soleil Sorge - mariafran89 : @alex38304 @Soleil_stasi La Sorge ha fatto questo post soltanto per visibilità ... nn datele importanza!!! E pure… - MisSunshine___ : @zorzi_gaia Eh ma non sai che Soleil Anastasia Sorge ha il brevetto sulle cose successe al gf?! Ogni replicazione è una poracciata -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge Iconize pubblica una foto con Tommaso Zorzi ma la rimuove subito: ecco il post cancellato

Spread the love Iconize , influencer di 29 anni, negli ultimi mesi è stato travolto dalla bufera dopo aver raccontato di aver subito un'aggressione omofoba. Soleil Sorge, sua ex amica, l'aveva smascherato sottolineando come in realtà l'influencer si fosse colpito da solo con un surgelato. Dopo giorni di conferme e smentite, Marco (Iconize) ha deciso di ...

Andrea Iannone frequenta la figlia di Umberto Tozzi?

La scorsa estate il 31enne stato accostato ad altre due bellezze italiane come Cristina Buccino e l'ex naufraga Soleil Sorge. Al momento Iannone sta scontando i quattro anni di squalifica per doping.

‘Gf Vip 5’, Soleil Sorge durissima contro Rosalinda Cannavò tira (di nuovo) in ballo Luca Onestini! Isa e Chia Luca Onestini, Soleil lo attacca pesantemente (di nuovo): che errore!

Ci risiamo: Soleil Sorge è tornata ad attaccare pesantemente Luca Onestini, con il quale uscì da Uomini e Donne nel 2017. La storia durò pochi mesi e naufragò in mondovisione, quando il bolognese stav ...

Soleil Sorge critica Rosalinda e lancia una frecciatina a Luca Onestini

Sui social, Soleil Sorge critica Rosalinda Cannavò, per poi lanciare una frecciatina a Luca Onestini, suo ex fidanzato: le sue parole.

Spread the love Iconize , influencer di 29 anni, negli ultimi mesi è stato travolto dalla bufera dopo aver raccontato di aver subito un'aggressione omofoba., sua ex amica, l'aveva smascherato sottolineando come in realtà l'influencer si fosse colpito da solo con un surgelato. Dopo giorni di conferme e smentite, Marco (Iconize) ha deciso di ...La scorsa estate il 31enne stato accostato ad altre due bellezze italiane come Cristina Buccino e l'ex naufraga. Al momento Iannone sta scontando i quattro anni di squalifica per doping.Ci risiamo: Soleil Sorge è tornata ad attaccare pesantemente Luca Onestini, con il quale uscì da Uomini e Donne nel 2017. La storia durò pochi mesi e naufragò in mondovisione, quando il bolognese stav ...Sui social, Soleil Sorge critica Rosalinda Cannavò, per poi lanciare una frecciatina a Luca Onestini, suo ex fidanzato: le sue parole.