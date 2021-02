Socialness | «Aiutiamo le aziende a consolidarsi sul territorio»

Leggi su panorama

(Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo i dati raccolti dal Report Digital 2020, promosso dall’agenzia internazionale We Are Social e dalla piattaforma di social media management Hootsuite, in Italia sono 35 milioni le persone presenti e attive sui canali social, dove trascorrono in media 1 ora e 57 minuti, un dato in aumento rispetto all’anno precedente che si era fermato ad 1 ora e 51 minuti.nasce così per aiutare lea consolidare la loro presenza sulattraverso una strategia di marketing da loro brevettata, come raccontano i due fondatori Tino Bassu e Domenico Mancuso. Come nasce? «nasce alla fine del 2016 dall’incontro di Tino Bassu e Domenico Mancuso. Tino Bassu assume il ruolo di CEO die presidia le aree commerciali ed economico finanziarie ...