Snowboardcross | Moioli e Sommariva sfrecciano a Reiteralm L’Italia domina nelle qualificazioni

(Di martedì 16 febbraio 2021) E’ grande Italiadella tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 didi(Austria). Tra le donne Micheleha strappato il pass per la fase finale come testa di serie assoluta. La campionessa azzurra, infatti, si è lasciata tutte le rivali alle spalle e ha stampato il miglior tempo di questa prima parte di manifestazione. Oltre a Michela, tra l’altro, si sono qualificate per i quarti anche Raffaella Brutto, la quale ha realizzato l’ottavo tempo, e Sofia Belingheri, che ha concluso questa prima prova con il nono parziale. Ironia della sorte, purtroppo, le tre azzurre si affronteranno tra loro subito nei quarti e solo due potranno accedere alla semifinale. Per quanto concerne gli uomini, invece,ha realizzato una splendida doppietta con ...

Michelaha vinto la medaglia d'argento nelloai Mondiali di Idre , in Svezia. L'azzurra, già oro olimpico e tre volte in Coppa del Mondo, ha chiuso la prova iridata alle spalle di ...@goggiasofia saluti speciali #Goggia - @michimoioli - #pic.twitter.com/LaAR2SN4iH - ... Una medaglia vera le è stata dalla sua Michela, argento ai Mondiali di snowboard cross. "...E' grande Italia nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboardcross di Reiteralm (Austria). Tra le donne Michele Moioli ha strappato il pass per la fase finale come testa ...«Mio padre mi dice sempre che devo avere veramente coraggio per fare questa disciplina, ma dopo tutto l’ho ereditato da lui, mi piacciono la competizione e la velocità, se fossi stata una ciclista di ...