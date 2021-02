Smart Working: le nuove sfide e opportunità per le aziende (Di martedì 16 febbraio 2021) La pandemia ha rivoluzionato tutti i settori sociali, anche e soprattutto il mondo del lavoro, che nel 2020 è stato protagonista di un importante cambiamento. Ci riferiamo alla diffusione dello Smart Working, soluzione che ha dato un importante impulso alla digitalizzazione del Paese. Nonostante si sia diffuso a macchia d’olio soprattutto durante l’emergenza Covid-19, il lavoro agile non è certo una novità: anzi già da alcuni anni esistono iniziative volte a incentivarlo. Tra queste c’è il progetto europeo E.L.E.N.A. nato nel 2016 per fornire ad aziende e lavoratori soluzioni e strumenti utili per gestire efficacemente lo Smart Working. Il progetto può essere un ottimo spunto per realizzare un piano basato sulle esigenze della singola azienda e delle sue risorse umane. Ma non è tutto: quando si lavora ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) La pandemia ha rivoluzionato tutti i settori sociali, anche e soprattutto il mondo del lavoro, che nel 2020 è stato protagonista di un importante cambiamento. Ci riferiamo alla diffusione dello, soluzione che ha dato un importante impulso alla digitalizzazione del Paese. Nonostante si sia diffuso a macchia d’olio soprattutto durante l’emergenza Covid-19, il lavoro agile non è certo una novità: anzi già da alcuni anni esistono iniziative volte a incentivarlo. Tra queste c’è il progetto europeo E.L.E.N.A. nato nel 2016 per fornire ade lavoratori soluzioni e strumenti utili per gestire efficacemente lo. Il progetto può essere un ottimo spunto per realizzare un piano basato sulle esigenze della singola azienda e delle sue risorse umane. Ma non è tutto: quando si lavora ...

valigiablu : La dichiarazione di Renato Brunetta sullo smart working non è di oggi, come erroneamente diversi media hanno riport… - sole24ore : Brunetta e lo smart working: un nostro errore - sole24ore : #Brunetta e lo #smartworking: un nostro errore @sole24ore - borrillo62 : RT @LaLestofante: #Brunetta, una DONNA a capo del suo gabinetto. E il webbe ed i giornaloni ad infarmalo ;) - luigidifelice13 : @MarinaMicozzi @AnnaRagosta ma stanno in smart working...non li disturbare -