Sky Sport Diretta Champions Ottavi Andata #1, Palinsesto e Telecronisti (Di martedì 16 febbraio 2021) Torna la UEFA Champions League. Martedì 16 febbraio, e mercoledì 17 febbraio, si giocano le gare del primo turno degli Ottavi di finale della massima competizione europea per squadre di club. Tre le squadre italiane impegnate: Juventus,... Leggi su digital-news (Di martedì 16 febbraio 2021) Torna la UEFALeague. Martedì 16 febbraio, e mercoledì 17 febbraio, si giocano le gare del primo turno deglidi finale della massima competizione europea per squadre di club. Tre le squadre italiane impegnate: Juventus,...

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Superbike 2021, cambia il calendario: si parte in Portogallo

Confermate ufficialmente le voci su una modifica del calendario del Mondiale di Superbike 2021: si partirà in Portogallo sul tracciato di Estoril, nel weekend del 7 - 9 maggio, poi si andrà ad Aragon (...

"Il Borussia Dortmund su Strakosha: contatti avviati"

E secondo Sky Sport tedesco, il Borussia avrebbe davvero iniziato a pensare all'estremo difensore della Lazio. Contatti avviati con gli agenti per capire la fattibilità dell'affare . Va ricordato che ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Formula 1, la McLaren MCL35 del 2021 in pista a Silverstone per il filming day. VIDEO

A poche ore dalla presentazione, la McLaren MCL35 è scesa già in pista a Siverstone per il filming day. Sotto la pioggia, al volante della nuova monoposto motorizzata Mercedes, ...

Mercato NBA, Draymond Green e il duro sfogo: "Anche i giocatori vogliono rispetto"

Il n°23 degli Warriors, al termine della gara vinta contro Cleveland, ha commentato la situazione che coinvolge Andre Drummond - messo in vendita dai Cavs e tenuto volutamente a riposo dopo aver raggi ...

