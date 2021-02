Sky: Petagna sarà fuori almeno dieci giorni (Di martedì 16 febbraio 2021) Nelle scorse ore, il Napoli aveva comunicato l’infortunio di Andrea Petagna, una distrazione parcellare al retto femorale della coscia destra. Massimo Ugolini di Sky Sport fa sapere che i tempi di recupero sono di almeno 10 giorni. Il che vuol dire che Petagna mancherà sicuramente per la doppia sfida col Granada e la gara di campionato con l’Atalanta. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) Nelle scorse ore, il Napoli aveva comunicato l’infortunio di Andrea, una distrazione parcellare al retto femorale della coscia destra. Massimo Ugolini di Sky Sport fa sapere che i tempi di recupero sono di10. Il che vuol dire chemancherà sicuramente per la doppia sfida col Granada e la gara di campionato con l’Atalanta. L'articolo ilNapolista.

