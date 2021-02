Skriniar: in estate rifiutati 35 milioni. Ora l’Inter alza il prezzo e fa muro (Di martedì 16 febbraio 2021) Milan Skriniar sta facendo benissimo in questa stagione adattandosi bene alla difesa a tre di Conte. Leggi su 90min (Di martedì 16 febbraio 2021) Milansta facendo benissimo in questa stagione adattandosi bene alla difesa a tre di Conte.

Ste_Gualdoni : RT @MatteDj23: e pensare che in estate c’era gente che non vedeva l’ora di vendere skriniar. perdonali Dio, non sono a posto mentalmente - LucianoFCIM : Conosco un esperto di mercato con lo stesso colore dei capelli di Julia Roberts. Questo esperto di mercato aveva de… - LuigiBevilacq17 : RT @MatteDj23: e pensare che in estate c’era gente che non vedeva l’ora di vendere skriniar. perdonali Dio, non sono a posto mentalmente - Queen_Mary_Na : Ammetto di essere tra quelle che temeva che quella di #Skriniar fosse stata solo una buona stagione iniziale, diffi… - lore_viga : Sulla carta 'Handa - Skriniar - De Vrij - Bastoni - Hakimi - Barella - Brozovic - Eriksen - Perisic- Lukaku - Lauta… -