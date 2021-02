Siviglia-Borussia Dortmund (mercoledì 17 febbraio, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 16 febbraio 2021) Riparte la Champions League ed è un incrocio interessante quello che vede in programma quest’oggi il Borussia Dortmund di Terzic sul campo del Siviglia. La squadra di Lopetegui è reduce da un’impressionante serie di risultati in campionato, con ben 5 vittorie consecutive (9 se contiamo pure la Coppa del Re) che l’hanno riportata in piena lotta per InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 16 febbraio 2021) Riparte la Champions League ed è un incrocio interessante quello che vede in programma quest’oggi ildi Terzic sul campo del. La squadra di Lopetegui è reduce da un’impressionante serie di risultati in campionato, con ben 5 vittorie consecutive (9 se contiamo pure la Coppa del Re) che l’hanno riportata in piena lotta per InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Siviglia-Borussia Dortmund (mercoledì 17 febbraio, ore 21): formazioni, quote, - hernanvdez : Lipsia - Liverpool 2-2 Barcellona - PSG 2-3 o 2-2 Porto - Juve 1-2 Siviglia - Borussia Dortmund 2-1 - hernanvdez : Lipsia - Liverpool -> GOL Barcellona - PSG -> X2 + GOL Porto - Juve -> Multigol 2-5 Siviglia - Borussia Dortmund -> 1 + over 1,5 - OdeonZ__ : Dortmund, che fatica in Spagna. Siviglia-Borussia è En Nesyri contro Haaland - edicolasportiva : Dortmund, che fatica in Spagna. Siviglia-Borussia è En Nesyri contro Haaland -