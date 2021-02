Siviglia-Borussia Dortmund domani in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Siviglia e Borussia Dortmund si sfidano negli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Dopo un girone buono ma non esaltante, le due squadre hanno una grande occasione di approdare ai quarti. Fondamentale il match d’andata, che potrà regalare un vantaggio significativo ad una delle due formazioni. domani mercoledì 17 febbraio alle ore 21.00 le due compagini si affronteranno nel match trasmesso in tv da Sky Sport Football ed in streaming dallo stesso canale tramite la piattaforma di Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021)si sfidano negli ottavi di finale di. Dopo un girone buono ma non esaltante, le due squadre hanno una grande occasione di approdare ai quarti. Fondamentale il match d’andata, che potrà regalare un vantaggio significativo ad una delle due formazioni.mercoledì 17 febbraio alle ore 21.00 le due compagini si affronteranno nel match trasmesso in tv da Sky Sport Football ed indallo stessotramite la piattaforma di Sky Go. SportFace.

