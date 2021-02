Simone Ashley è la protagonista dell’attesa seconda stagione di Bridgerton

(Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre continua il successo internazionale di, e i romanzi di Julia Quinn da cui la serie è tratta scalano le classifiche anche dei libri più letti in Italia, Netflix sta già lavorando con la casa di produzione Shondaland alla. Dopo l’exploit raggiunto con l’uscita a Natale della prima, infatti, era scontato che le vicende ambientate nell’Inghilterra dell’età della Reggenza continuassero con ulteriori episodi. Nelle scorse settimane era stato annunciato che il nuovo ciclo si sarebbe concentrato sul personaggio di Anthony, il capo famiglia interpretato da Jonathan Bailey. Nelle scorse ore è stato aggiunto un importante tassello con la rivelazione dell’attrice che lo affiancherà. Sarà, vista di recente in Sex Education e in precedenza ...

La seconda stagione di Bridgerton, che si concentrerà sul personaggio di Lord Anthony Bridgerton, fratello maggiore di ...Bridgerton 2 avrà come protagonista femminile, attrice già apparsa in Sex Education e Because the Night. La serie prodotta da Shonda Rhimes tornerà prossimamente sugli schermi con la seconda stagione tratta dal secondo libro ...La giovane attrice Simone Ashley vista in Sex Education e Detective Pikachu interpreterà la fiamma del visconte Anthony Bridgerton, a cui dà il volto Jonathan Bailey, nei nuovi episodi, che dovrebbero ...