Simon Tofield apre la Città dei Gatti in versione digitale

Ultime Notizie dalla rete : Simon Tofield

In programma dal 17 al 21 febbraio 2021 su You Tube e Facebook. Ospite d'onore, creatore del mitico's Cat che fa impazzire la rete, un Concerto in Miao e tanti appuntamenti miciosi on - line da non perdere Dal 17 al 21 febbraio 2021 torna la Città dei Gatti, ...Torna dal 17 febbraio la Città dei Gatti digital edition: tanti appuntamenti tra conoscenza, cultura, comportamento e salute tutti dedicati al mondo felino Dal 17 al 21 febbraio 2021 torna la Città de ...Milano - Dal 17 al 21 febbraio 2021 torna La Città dei Gatti , la rassegna di appuntamenti dedicati alla cultura felina in occasione della Giornata Nazionale del Gatto (17 febbraio) . Quest'anno la m ...